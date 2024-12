Universalmovies.it - Vita da Carlo | Al via le riprese della quarta stagione

Leggi su Universalmovies.it

Il regista/attore/produttoreVerdone ha da poco annunciato l’avvio delledida.Reduce dal successoterza, la serie originale in esclusiva su Paramount+ ha aperto i battenti riguardo i nuovi episodi. L’annuncio ufficiale è arrivato nel primo pomeriggio odierno accompagnato dal primissimo scatto dal set romano. L’immagine in questione mostraVerdone con tanto di ciak tra le mani e Colosseo a fare da sfondo.daS4 Il Primo CiakdaNote di ProduzioneLa serie tv è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata daVerdone, Nicola Guaglianone e Menotti, e scritta daVerdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e interpretata dallo stessoVerdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.