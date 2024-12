Lapresse.it - Usa, rapper Jay-Z accusato di aver molestato 13enne nel 2000

Una donna che sostiene di essere stata molestata sessualmente dalSean ‘Diddy’ Combs dopo un after party successivo ai Video Music Awards ha modificato la denuncia, rivolgendo le stesse accuse anche contro un Shawn Carter, noto come Jay-Z,anche lui e marito di Beyoncè. Lo riporta la Cnn.I fatti sarebbero avvenuti nel, quando la presunta vittima aveva 13 anni. La donna, identificata come Jane Doe, sostiene di essersi sentita strana dopobevuto un drink alla festa e di essere entrata in una camera da letto. A quel punto sarebbe stato aggredita sessualmente, prima da Carter e poi da Combs. Sarebbe poi riuscita a fuggire dopocolpito Combs.