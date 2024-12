Liberoquotidiano.it - Tina Cipollari la umilia, Gemma Galgani sbotta: "Devi smetterla!". Interviene la De Filippi: caos su Canale 5

Una puntata, quella di oggi - lunedì 9 dicembre - di Uomini e Donne, che ha regalato al pubblico un momento inaspettato e carico di emozioni. Siamo ovviamente su5, nel regno di Maria De. E William e Manuela, una delle coppie protagoniste del programma, ha annunciato la decisione di lasciare lo studio per proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. La scelta ha toccato tutti i presenti. Dopo l'uscita di scena della coppia, l'opinionistaha colto l'occasione per lanciare una frecciarelativa alla discussione che si sta sviluppando trae Fabio: “Vedi come si fa presto? Altro che la camicia aperta e sbottonata la sera, il pomeriggio. La finestra aperta o chiusa e la camera d'albergo. Quando c'è la serietà ecco cosa succede", ha commentato velenosissima.