Tassa di soggiorno, nel 2024 cifra record di 976 milioni

Un "tesoro" che nelsupererà ladi 976e nel 2025 salirà a oltre 1 miliardo 52. E' l'incasso complessivo delladisecondo i calcoli di Jfc che l'ANSA pubblica in anteprima. "Tra le regioni svetta il Lazio con un incasso di oltre 2952mila - dice Massimo Feruzzi, ceo di Jfc - e poi Lombardia con 108235mila, Toscana con 100360mila, Veneto con 989mila. Cifre davvero monstre che ci indicano come questasia considerata dai Comuni uno strumento essenziale per acquisire risorse, la maggior parte delle quali utilizzate per interventi non turistici". A fine novembre gli incassi comunali - a livello nazionale - derivanti dall'imposta disono pari a 945di euro, di circa 100superiori alle previsioni dell'Osservatorio Nazionale di Jfc sulladidi inizio anno, che quantificava in 846il potenziale incasso del, mentre il dato pre-consuntivo di fine anno indica il superamento dei 976di euro.