Quotidiano.net - Tagli alle università: proteste contro la riforma Bernini e riduzioni finanziarie

sul piede di guerra di fronte aiprevisti dal governo. La sforbiciatarisorse rischia di mettere a dura prova gli atenei statali italiani. Simbolo del malumore diffuso, dopo settimane di agitazione caratterizzate da scioperi e manifestazioni, è l’immagine degli studenti sul tetto della facoltà di Lettere della Sapienza in protesta, giorni fa,". A fare i conti sono 122 Società scientifiche in un documentola riduzione delle risorse all’: "Oltre ai 500 milioni di euro complessivi già previsti, il governoerà ancora nella prossima legge di bilancio più di 200 milioni ogni anno dal 2025 al 2027". Nel deto, a settembre, per il Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), dal quale dipendono in gran parte il pagamento degli stipendi e delle spese di funzionamento delle, sono stati stanziati 9,03 miliardi, 173 milioni in meno rispetto al 2023 con una riduzione pari all’1,85%.