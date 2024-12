Oasport.it - Suzanne Schulting e Arianna Fontana meritano una puntata di “MythBusters”. Va sfatata la “leggenda urbana” della diaspora da short track a speed skating

I massimi circuiti delloe dellosono entrati nel vivo, poiché hanno mandato in scena più di una tappa. Tre quelle del “World Tour”prima disciplina citata, due invece gli appuntamenti di Coppa del Mondopista lunga. In questo principio di 2024-25 gli sport sono fortemente legati da quanto compiuto dall’olandese.L’olandese, classe 1997, dopo essere entrata nella storia come l’europea più vincente di sempre nello(tra i suoi successi due ori olimpici consecutivi sui 1.000 metri), si è dedicata allo. Ha impiegato solamente quattro gare per issarsi sul podio nel nuovo ambito, attestandosi al secondo posto nei 500 metri disputati a Pechino nella giornata di sabato 30 novembre.Il risultato ha fatto, ovviamente, scalpore.