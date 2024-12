Oasport.it - Snowboard, i convocati dell’Italia per il gigante parallelo di Carezza: 13 azzurri in gara con ambizioni importanti

Archiviata una trasferta asiatica a dir poco trionfale tra Mylin e Yanqing, la Nazionale italiana divuole continuare a macinare vittorie e podi in vista dell’imminente doppio appuntamento casalingo di Coppa del Mondo a(12 dicembre) e Cortina d’Ampezzo (14 dicembre), valevoli come terzo e quarto atto stagionale del circuito maggiore.Il direttore tecnico azzurro Cesare Pisoni ha reso noto oggi l’elenco completo deiper ildi, selezionando in campo maschile i seguenti atleti: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Gabriel Messner e Marc Hofer.L’Italia proverà a raccogliere piazzamenti di prestigio anche nella competizione femminile con il quartetto composto da Elisa Fava, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti.