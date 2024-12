Metropolitanmagazine.it - Simon & the Stars, chi è l’astrologo Simone Morandi

; the, questo il suo vero nome, coglierà l’occasione oggi dalla Balivo per presentare il suo nuovo libro dedicato all’Oroscopo 2025, con tutte le previsioni segno per segno in vista del nuovo anno. Il celebre astrologo della televisione e del web, classe 1972 e nato sotto il segno dell’Acquario, è anche un avvocato e agente specializzato in diritti d’autore, ma il suo principale interesse è sempre stato legato al mondo delle stelle.and theè amatissimo, ed ha iniziato per caso la sua fruttuosa carriera nell’ermeneutica astrale. Infatti, come racconta lui stesso nella biografia che potete leggere sul suo blog personale, il suo primo incontro con l’astrologia è avvenuto in maniera casuale. O forse, c’è stato lo zampino delle stelle. L’incontro con la sua promettente carriera avviene mentre si trovava a cena con una decana della materia, Luisa De Giuli del TG5.