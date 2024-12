Sport.quotidiano.net - Serie B. Cremonese sorpresa in casa dalla Reggiana. Stroppa: "Male tutto, giusto uscire tra i fischi»

CREMONA Pesante caduta ine contestazione a fine partita che ha il sapore di deja vu. La, dopo aver inanellato due vittorie consecutive con il ritorno in panchina di Giovanni, va ko allo Zini contro lache non vinceva dal 24 ottobre in trasferta e trafigge per ben due volte, mantenendo la porta inviolata. "È stato fatto. Giustamente usciamo tra i", ha sentenziato il tecnico davanti ai giornalisti. A partire dall’errore che causa il gol del vantaggio della formazione emiliana al 2’: Ravanelli rinvia contro la schiena di Portanova che sfrutta il fortunoso assist servendo Vergara, libero di concludere in porta. Il corso della gara è scandito dal susseguirsi di numerose sviste della coppia difensiva Ravanelli-Lochoshvili che nel complesso subisce un risultato meno duro di quanto visto in campo.