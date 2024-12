Ilgiorno.it - Sciopero 13 dicembre 2024, Trenord e Atm: a rischio treni, metro, bus e tram. Orari e fasce di garanzia

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 9– È il momento di organizzarci, di nuovo. E non solo per il Natale. È in arrivo un nuovogenerale. In fondo, non poteva mancare a, dopo un anno costellato da agitazioni sindacali di ogni genere. Ilsi chiude così con una protesta del personale deitalia e dei mezzi del trasporto pubblico locale - a Milano, bus eAtm -, venerdì 13. Vediamo tutto più nel dettaglio.Dalle 21 del 12alle 20:59 del 13il sindacato USB lavoro privato ha proclamato unonazionale, che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di. Giovedì 12viaggeranno icon partenza prevista dao ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22.