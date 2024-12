Movieplayer.it - Piedone - Uno sbirro a Napoli, intervista agli autori: “Abbiamo attualizzato l’icona e le sue storie”

Un lavoro di attualizzazione importante, partendo dal cult di Bud Spencer per realizzare la serie moderna che vediamo su Sky Cinema e NOW. Ce ne parlano gli, da Peppe Fiore a Giuseppe Pedersoli, fino al regista Alessio Maria Federici. Entriamo nella stanza della nostradi- Unoed esprimiamo subito la nostra sorpresa, mentre aspettiamo che tutto sia pronto per registrare. Sorpresa e un pizzico di stupore, non perché non credessimo nelle capacità dei nomi coinvolti, dal regista Alessio Maria Federici allo sceneggiatore Peppe Fiore passando per Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, ma perché l'avevamo considerata un'operazione rischiosa e delicata sin dall'annuncio. Eppure il team di Sky Studios, con Wildside e Titanus, è riuscito in un'impresa non da poco: realizzare una serie moderna, un crime con una spruzzata di commedia, impreziosita .