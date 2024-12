.com - Palestre di comunità, via a progetti contro la povertà educativa

Leggi su .com

di, via ala. Finanziati percorsi di, per ‘allenare’un tipo didiverso da quello più comune. Parliamo, appunto, di. Il municipio X ha provveduto a sostenere economicamente “6 patti educativi territoriali”.Stop allaa Roma, ecco comeIn quartieri poveri di spazi d’aggregazione giovanile, ecco il progetto che mira a favorire l’inclusione minorile con corsi e laboratori didattici e ricreativi. Casal Bernocchi, Acilia, Centro Giano, Infernetto, Giardino di Roma: questi alcuni dei quartieri dove, il municipio X, ha voluto finanziare l’avvio delle “di”.Inascono da una motivazione: sono cresciute, per numero e difficoltà, le forme di disagio ed il rischio per i minori.