Oasport.it - Nuoto, le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali in vasca corta: Razzetti, Pilato e Quadarella le punte, occhio a Curtis

Leggi su Oasport.it

Mancano all’appello tre star azzurre, i due campioni olimpici Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon e il pluri-to di Parigi Gregorio Paltrinieri, eppure l’Italia è pronta a lanciare la sfida al mondo in vista della rassegna iridata in programma da domani a domenica alla Duna Arena di Budapest. Si riparte dalle 16 medaglie di Melbourne del 2022 e ripetersi sarà molto difficile a causa delle tante assenze nella squadra italiana, però si può essere fiduciosi su un buon bottino di podi per la squadra azzurra che presenta indiversi nomi nuovi che potrebbero esplodere già sulle rive del Danubio.Con l’assenza di Marchand si sono aperti varchi importanti per uno degli azzurri che punta con più decisione a questidopo aver disputato tre finali olimpiche a Parigi, Alberto, che vorrebbe un tris di podi anche se la concorrenza non manca di certo e servirà la sua migliore versione per portare a casa altri allori iridati, lui che lad’oro mondiale l’ha già vinta nel 2021.