Metalli critici | cresce la scarsità e la volatilità Quale impatto sugli investimenti?

La domanda di materie prime “critiche” per la transizione energetica e digitale è in costante aumento e rischia di provocare un aumento dell’inflazione ed ampliare ladi questi materiali, che sono generalmente scarsi. E’ quanto rileva Generali Investment in un report dedicato alle materie prime critiche, in particolare i.Ladei materialiSi stima che in media siano necessari dai 50 agli 80 chilogrammi di materie prime minerali,che, agricole ed energetiche, escludendo l’acqua, per supportare lo stile di vita di una persona che vive in un Paese ricco, ma la transizione energetica e digitale che richiedono costantemente più infrastrutture (server, data center, reti elettriche, impianti di generazione di energia), ampliando la domanda di materie prime critiche e, di conseguenza, la