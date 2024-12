Ilnapolista.it - Male Lukaku, è un problema serio (Gazzetta)

il cui rendimento in certe partite comincia a essere penalizzante ()Scrive lacon G.B. Olivero:Al Napoli stavolta non è bastata la solidità, confermata al di là del gol incassato per un posizionamento errato a metà campo e una grave disattenzione di Olivera. È mancata la qualità degli uomini che dovrebbero decidere le partite equilibrate:, il cui rendimento in certe partite comincia a essere penalizzante; malino Kvara, che si è spento progressivamente; insufficiente Politano; poco incisivo Neres che dopo il suo ingresso ha perso anche la palla da cui è nata l’azione decisiva. È il secondo scontro di vertice che il Napoli perde in casa dopo quello con l’Atalanta. Discrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:Ilresta l’attacco asfittico: la squadra crea, produce gioco ma non affonda.