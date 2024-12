Lapresse.it - M5S, Conte: “Non temo azioni legali. Scissione? Non vedo ragioni politiche”

Leggi su Lapresse.it

La prima diretta social del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, dopo il secondo voto online degli iscritti che si è espresso per l’abolizione dal M5S del ruolo del garante ricoperto da Beppe Grillo. L’ex presidente del Consiglio ha detto di non temere “” affermando che “chi ci intralcia pagherà le spese”. Ha poi aggiunto che non ci sono “” per unadidal Movimento. “Revisione ragionevole dei due mandati ma no a carrierismi”ha anche commentato la scelta, sempre da parte degli iscritti, di abolire il divieto di andare oltre il doppio mandato per i parlamentari del M5S. “Non faremo della politica un mestiere e una carriera infinita. Valorizzeremo le competenze” per “competere ad armi pari con le altre forze” ma “non introdurremmo il carrierismo”, ha detto l’ex premier, ricordando che “la comunità ha scelto per la revisione della regola del doppio mandato, che era stata già rivista prima del mio arrivo, con il mandato zero“.