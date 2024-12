Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano deve tirarsi fuori da una posizione difficile, il cinese a caccia dell’immediata rivincita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:36negli ultimi 5 eventi allaera a cadenza classica al 12° turno: vittoria nei Candidati 2020 diventati 2021 (non bastò, perché vinse Nepomniachtchi), sconfitta nei Candidati 2022 (fu secondo, ma il forfait di Carlsen gli aprì le porte del match) e al Tata Steel di Wijk aan Zee 2023, vittoria nel match2023 e anche al Tata Steel(torneo nel quale si videro però le sue difficoltà, acuite ancor più al Norway Chess).STAT OF THE DAY: #whenever playing “Round 12” in his last 5 OTB Classical Events: (All Decisive!): Tata Steel Masters: WON2023: FIDE World Championship: WON2023: Tata Steel Masters: LOST2022: FIDE Candidates: LOST2020-21: FIDE Candidates: WON— Rakesh Kulkarni (@itherocky) December 9,12:34 E intanto il tempo a disdiper arrivare alla 40a è sceso sotto i 50 minuti.