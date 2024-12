Quifinanza.it - L’indagine su Meta è chiusa, la Procura di Milano contesta evasione da 900 milioni

Ladiha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai rappresentanti legali diPlatforms Ireland Limited, società che controlla i social network Facebook, Instagram e WhatsApp. Al centro del caso c’è l’accusa di avere evaso il versamento dell’Iva per il periodo fiscale che va dal 2015 al 2021.Secondo quanto emerso, il colosso tecnologico avrebbe evitato di dichiarare imponibili per circa 4 miliardi di euro, generando un’fiscale che l’accusa ha stimato in 887,6di euro.è stata condotta dai pm Giovanni Polizzi e Cristian Barilli, con il supporto del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.Il meccanismo alla base delle accuseLe indagini hanno evidenziato un aspetto cruciale: l’apparente totale gratuità dei servizi offerti danon avrebbe un riscontro materiale.