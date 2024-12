Fanpage.it - Le confessioni di un chatter di OnlyFans: “È tutto finto, le modelle non parlano con voi. Io sono crollato”

si presenta come un'infrastruttura per connessioni autentiche e personali tra i creator e i loro fan. Eppure idiventati parte integrante nel mercato della pornografia su misura. Scrivono, inviano immagini, video e costruiscono un rapporto con i clienti, il loro obiettivo è far spendere più soldi possibile. Siamo entrati nell'universo deiper capire come funziona il lavoro sotterraneo sulla piattaforma di contenuti per adulti.