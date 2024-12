Terzotemponapoli.com - Lazio, Baroni in conferenza: “Il Napoli è forte. Abbiamo qualità e giocatori per 3 competizioni”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Al termine del match contro il, l’allenatore dellaMarcoè intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni:“Dobbiamo essere ambiziosi, non era facile, siamo venuti qui con personalità. Quello cheottenuto l’fatto attraverso il gioco, che è quello che dobbiamo fare”.Un giudizio sulIl, haimportanti. Siamo contenti perché vogliamo queste gara che ci misurano.fatto un cambio generazionale, sono arrivati giovani e sono andati viastratosferici. Dobbiamo ancora fare tanto e lo dobbiamo fare attraverso il lavoro”.Noslin giocatore ritrovato, così come Dele e Isaksen“Sono contento di lavorare con questi ragazzi,questiper portrare avanti tutte e tre le