Lazio | a Napoli una vittoria per Flavio e Francesco

: aunaperI due gemelli scomparsi in seguito a una lunga malattiaUnaperRosci. Laha dedicato il successo in casa del, battuto grazie a una perla di Gustav Isaksen al 78?, ai due gemelli di 25 anni, tifosi biancocelesti, tragicamente scomparsi dopo una lunga malattia.LA MALATTIA – Il 6 dicembre è venuto a mancare, 36 giorni dopo. Entrambi hanno convissuto per una vita con una rara malattia neurodegenerativa, nota come morbo di Batten e da diversi mesi, ormai, erano ricoverati in ospedale. Prima, a cui la, con Zaccagni e il tecnico Marco Baroni in prima linea, aveva dedicato ladi Como del 31 ottobre e poi.PER– I due gemelli non ci sono più e laha voluto vincere aanche per loro, dopo aver rilasciato un breve comunicato in seguito alla scomparsa di: ” Ciao! Claudio, Cristina, Enrico e tutti i tuoi amici della Società Sportiva, alzando gli occhi, vedono volare fiera un’altra aquila nel cielo”.