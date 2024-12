Oasport.it - Jannik Sinner inizia la preparazione a Dubai: focus sul vero punto debole del n.1 del mondo

Una giornata speciale ieri perad Abu Dhabi. Il n.1 del, vista la propria partnership con F1, ha presenziato all’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 e sventolato la bandiera a scacchi a suggellare il termine del campionato. Avrebbe preferitoche fosse stata la Ferrari a trionfare tra i costruttori, invece che la McLaren, ma alla fine è stata una domenica da ricordare vista la sua grande passione per le auto da corsa. L’altoatesino si è goduto anche la serata di gala, dedicata ai Awards per i piloti di F2 e di F3, che sono stati premiati ad Abu Dhabi.Diciamo che qualcuno non è rimasto ‘contentissimo’ del trionfo della McLaren. pic.twitter.com/GM45MULgxl— Quindici Zero (@quindicizero) December 8, 2024at the prize giving Ceremony F2 & F3 (he had to read )Forza Via F2 IG pic.