Il "bavaglio Costa" è legge: il governo approva il divieto di pubblicare le ordinanze di arresto. E lo estende a interdittive e misure meno gravi

Il “” diventa, e in versione potenziata. Il Consiglio dei ministriin via definitiva il decreto legislativo che vieta la pubblicazione testuale delledi, esercitando la delega inserita da un emendamento del deputato di Forza Italia Enrico(ai tempi in Azione) nelladi delegazione europea per il 2024, il provvedimento con cui l’Italia si adegua ogni anno al diritto Ue. Ma il ministro della Giustizia Carlo Nordio è andato anche oltre: rispetto allo schema licenziato a inizio settembre, infatti, nel decreto non si parla più di “di custodia cautelare“, ma di “che applicanocautelari personali“. Cosa significa? Da oggi i giornali non potranno più riportare tra virgolette non solo i provvedimenti con cui il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, ma anche quelli in cui vengono applicate, cosiddette “non custodiali”, come l’obbligo/di dimora, l’interdizione dallo svolgimento di un’attività o l’obbligo di firma.