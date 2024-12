Ilrestodelcarlino.it - Giovane arrestato a Ferrara: trovato con droga durante controllo stradale

Fermato per un normale, appare a dir poco nervoso agli occhi della polizia di stato. Ilitaliano prova a fingere di avere un appuntamento di lì a poco, poi addirittura si inventa una visita medica. L’uomo non fa altro che alimentare i sospetti nei suoi confronti, confermati dai suoi precedenti. Scatta così la perquisizione nella sua abitazione. Le forze dell’ordine hanno così200 grammi di hashish, 35 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina e un grammo di mdma. Al termine delle formalità di rito ilè statoe portato in carcere ain attesa dell’udienza di convalida. Non solo, lo spacciatore risulta essere gravato dal daspo sportivo e ’fuori contesto’. Quest’ultimo rappresenta uno strumento in più, che amplia le prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza, consentendo l’adozione di questa misura di prevenzione atipica introdotta dal c.