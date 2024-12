Focene, arriva il mercatino di Natale in via dei Dentali

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 9 dicembre 2024 – Domenica 15 dicembre, dalle 10 alle 16, si terrà "Evento di2024 a" in Via dei, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dal "Nuovo comitato cittadino di".Saranno allestiti stand di artigianato locale e banchetti con oggetti creati dagli alunni della Scuola Primaria I.C.C. Colombo di. I più piccoli, dalle 11 alle 13, potranno incontrare Babboe consegnare la loro letterina personalmente.