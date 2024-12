Lapresse.it - Fedez ospita Vannacci e gli offre una canna, il generale rifiuta

Alla fine è arrivato il tanto atteso e annunciato incontro trae ilRoberto, dopo i complimenti del rapper all’eurodeputato leghista durante la trasmissione La Zanzara. In quell’occasione il rapper aveva svelato a Giuseppe Cruciani di preferirealla leader del Pd, Elly Schlein, almeno sul piano comunicativo.alla Zanzara: “si mangia la Schlein”“La Schlein non attecchisce, io da comunicatore guardo, non giudico, e comunicativamente parlando Schlein è dieci spanne sopra”, aveva dichiarato il rapper aggiungendo: “si mangia la Schlein”. Parole che avevano piacevolmente stupito ilche prontamente aveva risposto: “Le parole dimi hanno lusingato, il mondo è proprio al contrario”. E dopo il botta e risposta i due si sono finalmente confrontati durante la terza puntata del ‘Pulp podcast’ condotto daassieme a Mr.