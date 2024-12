Oasport.it - F1, ‘l’onore delle armi’ per la Ferrari. Il Cavallino del 2024 è davvero Rampante, anche nella sconfitta

Alla fine, ci siamo arrivati. Laarchivia la sedicesima stagione consecutiva senza alcun titolo iridato. Un’astinenza ancor più lunga di quella intercorsa fra il Mondiale costruttori del 1983 e quello del 1999. Cionondimeno, non c’è sconforto o negatività in quanto accaduto in questo. Per la prima volta dopo dodici anni, la Scuderia di Maranello è arrivata a giocarsi una posta suprema all’ultimo GP.Già questa dinamica va guardata con favore. Ilnonostante lain volata patita dalla McLaren, ha saputo reagire alle difficoltà nelle quali è incappato durante l’annata. A pesare è stato soprattutto il crollo estivo (ben 102 punti persi dal Team di Woking tra il Canada e l’Olanda), dal quale però la Rossa ha saputo risollevarsi vigorosamente.È proprio questo il fatto incoraggiante, quello di vedere unacapace di reagire alle proprie difficoltà, senza afflosciarsi strada facendo.