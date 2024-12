Ilfattoquotidiano.it - Esplosione nella raffineria Eni di Calenzano: colonna di fumo visibile a km di distanza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’è avvenutaEni di, alle porte di Firenze: ladianche dai comuni vicini e il boato è stato avvertito anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta, perfino in altre province. Al momento non si sa se ci sono persone coinvolte. Sul posto – come spiegato sui social dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – ci sono il sistema di regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell’ordine.Articolo in aggiornamentoL'articoloEni didia km diproviene da Il Fatto Quotidiano.