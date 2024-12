Gqitalia.it - È appena finito il Mondiale di Formula 1 e già pensiamo a quello del 2025

il2024 di1, con Max Verstappen campione del mondo per la quarta volta consecutiva, e giàal prossimo. È stato un campionato bello e combattuto come non si vedeva da tre anni ovvero dall’incredibile epilogo di Abu Dhabi 2021,del duello e delle successive polemiche tra l’olandese ed Hamilton), con la McLaren capace di diventare la seconda forza del campionato e Lando Norris in grado di rimontare fino a contendere il titolo a Max. Ma è già tempo di pensare al, con tante novità che aspettano gli appassionati di1, che dovranno però pazientare tre lunghissimi mesi prima di rivedere i semafori spegnersi al via di un Gran Premio.Verstappen campione del MondoMark Thompson/Getty ImagesIl calendario della stagioneLa stagionedella1 avrà in calendario 24 gare, con qualche cambiamento rispetto all'ultima stagione: la novità principale è che Bahrain e Arabia, appuntamenti che quest'anno hanno aperto la stagione, sono stati posticipati in aprile per evitare la sovrapposizione con il Ramadan, che sarà a marzo.