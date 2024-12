Bergamonews.it - Deboli piogge aprono la settimana: poi graduale ritorno al bel tempo

Un’area di bassa pressione posizionata sull’Italia centrale influenza ancora parzialmente ilsulla nostra regione ma con fenomeni inesaurimento.Nel corso delladell’alta pressione sempre accompagnato da un debole flusso di correnti orientali.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 9 dicembre 2024Previsto: In mattinata cielo nuvoloso conprecipitazioni sui settori meridionali della regione (neve debole in Appennino oltre i 600-800 metri).Dal pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza a qualche effimera schiarita su Alpi, Prealpi e alta pianura dei settori occidentali.Temperature: Minime stazionarie comprese tra 3°C e 6°C, massime in lieve aumento comprese tra 5°C e 8°CVenti: In pianura ventida est, in quota ventia tratti moderati specie sui settori montani dell’Oltrepò Pavese, di direzione nord/orientale.