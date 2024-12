Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi scomparsa, il giudice sullo ‘sceriffo’: “Privo di autocontrollo”

Modena, 9 dicembre 2024 – “Non è mai stato un violento. Non credo assolutamente che possa aver fatto del male a questa ragazza. Mio papà traballa, fatica a reggersi in piedi e non può caricarsi in spalla neppure cinque chili, altrimenti cade a terra". E’ quanto ha spiegato il figlio di Domenico Lanza all’avvocato di fiducia Fausto Gianelli. Lanza, 67 anni, risulta iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di sequestro di persona, a seguito delladella 31enne. Della giovane non si hanno più notizie dallo scorso 18 settembre, quando fu vista per l’ultima volta a Vitriola di Montefiorino, nel Modenese. O meglio, quel giorno è stata riaccompagnata a casa dall’ambulanza dopo una visita medica. Il giorno successivo la mamma l’ha sentita al telefono ma di lei, dopo quel giorno, si è persa ogni traccia.