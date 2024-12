Gravidanzaonline.it - Cos’è Vivs, l’assistente di Intelligenza Artificiale nato per aiutare le mamme

È un dato di fatto piuttosto palese che, nonostante gli sforzi e la buona volontà di tantissimi padri, la gran parte del carico familiare ricada, nella grande maggioranza dei casi, ancora sulle madri. Che molto spesso sono anche lavoratrici, si occupano della casa, e devono pensare alle varie incombenze quotidiane che riguardano i figli, attività sportive, recite, colloqui con gli insegnanti, visite mediche e tutto il resto.Ma a quanto pare l’IA può venire in loro soccorso: l’imprenditore Brandon Lurie ha infatti da poco lanciato, un assistente basato sull’proprio con lo scopo dile, alleviando loro il carico mentale e fornendo un hub centrale per semplificare le numerose esigenze della genitorialità.“Mia madre si chiamava Viv; è da lei che prende il nome il prodotto – ha spiegato Lurie – Ho sempre pensato che fosse troppo impegnata e non riuscisse a gestire tutto”.