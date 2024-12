Secoloditalia.it - Caso Boccia, giornaliste italiane contro “Report”: “Gogna mediatica su Federica Corsini”

Leggi su Secoloditalia.it

Dopo la nuova puntata disulandata in onda su -Rai3, “avanno il sostegno e vicinanza di. Ci chiediamo e chiediamo alla Rai quale sia l’interesse giornalistico di diffondere una telefonata privata di un marito che confessa un tradimento. Qual è l’interesse pubblico di sapere come una moglie reagisce alla confessione? La trasmissione del servizio pubblicotira in ballo una vicenda che nulla rivela se non il dolore di una donna” – si indigno leche si stringono attorno alla collega. Una donna “che, nei giorni dello scandalo che ha travolto il marito, l’ex ministro Sangiuliano, ha scelto di stare in disparte e in silenzio. E di affrontare in privato quella che è e resta una storia privata. Qual è la “colpa” della collega del Tg2tanto da meritare un tentativo di? Chiediamo risposte, da donne e da”.