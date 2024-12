Quotidiano.net - Ammodernamento dei porti italiani: Sace guida la transizione ecologica con Garanzia Archimede

Leggi su Quotidiano.net

L’deirientra nella strategia di. Il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, è al fianco dei principali. Con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e del Sistema-Paese,interviene, attraverso le sue garanzie finanziarie, a sostegno dei progetti delle aziende in Italia e all’estero. Il ventaglio di soluzioni offerte consente di supportare le imprese di ogni dimensione, consentendo loro di finanziare piani di sviluppo e crescita di ogni tipologia d’importo, dai progetti più piccoli a quelli più importanti. È il caso del porto di Genova Sestri Ponente, dove l’intervento di, insieme a Banco Bpm e UniCredit, ha consentito l’emissione di una fideiussione in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per un valore di 47 milioni di euro, che consente di attivare e velocizzare la realizzazione dei lavori di rinnovamento dell’area portuale.