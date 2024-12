Iodonna.it - Al via la magia del Natale 2024 con la collezione natalizia Iced Luxe di ghd

Ilè ormai alle porte, ed ecco che inizia la frenesia dello shopping, con l’obiettivo di acquistare il regalo perfetto. Se state cercando un dono di bellezza ad alto tasso di glamour, dovete assolutamente conoscere la nuovaghd. In edizione limitata, si fa notare con la sua raffinata palette di colori ispirata ai paesaggi invernali e il design curato nel dettaglio. Protagonisti dellasono i nuovi tool per capelli a firma ghd. Rivestiti da sfumature blu ghiaccio e personalizzati da dettagli scintillanti, sfruttano tecnologie all’avanguardia per pieghe e asciugature degne di salone.by ghd, cofanetti chic per capelli da copertina guarda le foto Edizione limitata nei toni del ghiaccioParola chiave: lusso.