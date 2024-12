Spazionapoli.it - Addio Napoli, giocatore sacrificato per un acquisto: la decisione

Leggi su Spazionapoli.it

In casa, dopo il ko di ieri con la Lazio, bisogna registrare unimportante in sede di calciomercato.Il, dopo il ko in Coppa Italia, ha perso contro la Lazio anche in campionato. Ieri sera, infatti, il team partenopeo ha perso per 0-1 contro il gruppo agli ordini di Marco Baroni.La Lazio, infatti, ha vinto con il gol realizzato da Isaksen nel corso della seconda frazione di gara. Con questo ko, di fatto, ilha perso in favore dell’Atalanta la vetta della classifica, ma in queste ore bisogna registrare un’importante notizia di calciomercato.Calciomercato, Giovanni Simeone possibile partente per arrivare a Dorgu del LecceSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, ilha deciso di sacrificare Simeone per arrivare a Dorgu del Lecce.