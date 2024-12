Ilgiorno.it - Vertenza della Locale, l’agitazione rimane

Niente di fatto, l’incontro che si è svolto in Prefettura tra il dirigente del personale del Comune e i sindacalistiUilfpl sulle quesioni sollevate dagli operatori di Poliziasi è concluso con una fumata nera. Sul tavolo la procedura di raffreddamento dopo l’apertura dello stato d’agitazione proclamato diverse settimane fa e poi reiterato. "Da tempo chiediamo che l’Amministrazione risponda alle diverse proposte che abbiamo formulato – spiega il sindacalista Giovanni Latiano – ma non riusciamo ad avviare una discussione. Per questo lo stato d’agitazione, senza blocco degli straordinari". Tra le proposte formulate dalla Uil c’è la richiesta di rimodulare i turni per chi effettua servizi all’esterno, sulla strada; che venga utilizzato il ricavato delle contravvenzioni in modo da non pesare su gli altri dipendenti di Palazzo Mezzabarba; che si ricorra al lavoro agile come avviene negli altri settori per chi è impiegato negli uffici.