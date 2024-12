Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo: commemorazione e richiesta di giustizia per le vittime

Sono trascorsi sei anni dalla notte dell’8 dicembre 2018, quando nella discoteca Lanterna Azzurra di, si è scatenato l’inferno. Lo spray urticante, la calca nell’uscita di sicurezza, la S3, è lì che 5 minorenni e una madre di quattro figli hanno perso la vita schiacciati da chi cercava di mettersi in salvo dopo il crollo della balaustra. Per Emma Fabini, 14 anni, Asia Nasoni, 14 anni, Benedetta Vitali, 15 anni, Mattia Orlandi, 15 anni, Daniele Pongetti, 16 anni, ed Eleonora Girolimini, 39 anni oggi è il giorno della: "Ringrazio Cogeu (Comitato Genitori Unito) – spiega Giuseppe Orlandi, papà di Mattia – che in questi anni ci è stato sempre molto vicino e grazie al loro impegno siamo vicini ad ottenere che questa giornata venga ricordata a livello nazionale, la Camera dovrebbe dare la sua approvazione a breve".