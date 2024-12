Rompipallone.it - Serie A, si ferma il top player giallorosso: pessima notizia, stagione a rischio

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 8 Dicembre 2024 18:19 di redazioneUn grave infortunio mette a serioladel giocatore: le ultime sulla situazione del calciatoreIn unacosì piena di impegni, gli infortuni rischiano di prendere il sopravvento. Le tante partite una dopo l’altra e l’alta intensità delle gare portano ad aumentare il tasso di infortunati e spesso basta un solo calciatore indisponibile per complicare irrimediabilmente la.L’esempio più lampante è quello di Zapata del Torino: la sua assenza ha portato i granata dal primo posto momentaneo alla lotta salvezza. Naturalmente le cause non sono tutte da ricollegare al colombiano in questo caso specifico, ma è chiaro che quando si perde il proprio leader tecnico e di reparto la situazione si complica.In questo turno di campionato diA c’è stato un altro grave infortunio nel corso di Roma-Lecce, match dell’Olimpico terminato con il punteggio di 4-1 in favore dei capitolini grazie alle reti di Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Kone.