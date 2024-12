Biccy.it - Senatrice contro Mariotto, gravi accuse e provvedimenti: “Molestie”

Striscia la Notizia in questi giorni ha mandato in onda un filmato pubblicato sui social di Ballando Con le Stelle, in cui si vede Guillermonel backstage dello show, insieme ad Amanda Lear e tre ballerini. Il giurato ad un certo punto cerca di alzarsi e sfiora un ballerino sotto al punto vita. Il video ha fatto il giro del web ed è arrivato anche ad unadi Fratelli d’Italia.Striscia ha trasmesso il video conanche ieri sera, con tanto di descrizione bislacca: “il meglio l’ha dato nel backstage del programma. Mentre gli altri giudici stavano lavorando, lo scioperantenon è stato certo con le mani in mano. Il giudice di Ballando si è lanciato in una danza del basso ventre. Con ostentata noncuranza ha sfiorato il conchiglione del ballerino, che si è subito ritratto“.