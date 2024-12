Roma-Lecce 4-1 Pisilli | Dedico il gol a Bove è la persona più importante per me nel calcio

Leggi su Sportface.it

il gol a, spero che le cose andranno per il meglio perché Edoardo è un ragazzo d’oro, che mi ha aiutato tantissimo ad inserirmi nella squadra e penso che sia lapiùche ho incontrato nel mondo delfino ad oggi”. Lo ha detto a Sky il giocatore della, Niccolòdedicando la rete segnata alal centrocampista della Fiorentina, ricoverato in ospedale dopo il malore che lo ha colpito durante il match contro l’Inter. “Gli ho mandato un messaggio, ma adesso è giusto che abbia la sua privacy. Gli mando un grande abbraccio”, ha aggiunto. “L’inizio di stagione è stato complicato, ma cerco di dare tutto me stesso – ha aggiunto a Dazn -. Adesso dobbiamo guardare partita dopo partita e cercare di fare più punti possibili per risalire piano piano”.