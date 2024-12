Bergamonews.it - Perché l’andamento borsistico non riflette l’intera economia di un Paese?

Si chiude una settimana che ha visto l’indice dei titoli principali – FTSE MIB – rimbalzare del 4%, dopo che ultime due avevano chiude in negativo. Rimbalzo anche per i titoli Star il cui indice – FTSE STAR – è cresciuto del 2.7% e per le micro cap il cui indice – FTSE ITALIA GROWTH – mette a segno una performance dell’1.2%.Settimana che ha continuato a vedere l’Europa sempre più in difficoltà e dove anche i servizi, dopo la manifattura, stanno scivolando verso la recessione (il PMI è sceso per la prima volta dopo due anni sotto la soglia dei 50 punti che indica appunto recessione). Dati che, uniti alla flessione di ottobre dei prezzi alla produzione (-3.2%) e delle vendite al dettaglio (-0.5%), sembra fornire un supporto alla BCE per tagliare i tassi di 50 bps nel meeting di giovedì 12 dicembre.