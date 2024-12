Papa a governanti | tregue per Natale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.00 Nel giorno in cui si celebra l'Immacolata Concezione, iltorna a invocare la pace, durante l'Angelus. "Faccio appello aie alla comunità internazionale perché si arrivi alla festa delcon un cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra", dice il.Chiede di pregare per tutti i Paesi dove si soffre per la guerra Esprime vicinanza ai lavoratori della Beko,a rischio licenziamento.Un pensiero ai condannati a morte in Usa: "Preghiamo affinché sia commutata la pena".