Terzotemponapoli.com - Napoli-Lazio: le formazioni ufficiali

Leggi su Terzotemponapoli.com

Dopo la vittoria dellain Coppa Italia, contro il, all’Olimpico di Roma, gli azzurri si preparano a sfidare di nuovo i biancocelesti. Il match si disputerà alle ore 20:45 al Maradona le due squadre si affronteranno di nuovo a distanza di pochi giorni e gli azzurri cercheranno di mantenere il primo posto in classifica.tornano ad affrontarsi, a distanza di tre giorni, dopo la sconfitta degli uomini di Conte all’Olimpico di Roma. Un match che ha decretato l’eliminazione dalla Coppa Italia della squadra azzurra. Questa volta si gioca al Maradona ed ilè fortemente intenzionato a difendere il primo posto in classifica anche per rimarcare l’intenzione di voler lottare fino al termine del massimo torneo nazionale per la conquista dello Scudetto. Antonio Conte, ora, potrà lottare solo su di un fonte e dedicare tutta la sua esperienza per condurre la squadra almeno all’obiettivo minimo della Società ovvero il ritorno in Champions League.