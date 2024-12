Terzotemponapoli.com - Napoli-Lazio, i numeri di Simeone e Zaccagni

Leggi su Terzotemponapoli.com

scenderanno in campo tra qualche ora. Le due compagini daranno vita al posticipo delle 20.45. Partita importantissima per entrambe le squadre. Baroni non vorrà mollare le parti alte della classifica: la rincorsa alla qualificazione Champions deve continuare dopo il brusco stop di parma. Ildi Conte vorrà vendicare la sconfitta di tre giorni fa all’Olimpico che ha significato eliminazione dalla Coppa Italia per gli azzurri. Stasera, tuttavia, in campo si prevede ildei titolarissimi. La musica sarà sicuramente diversa rispetto a Giovedì., la partita diLaè la vittima preferita di Giovanniin Serie A, grazie a otto reti in 14 confronti: l’attaccante delè il giocatore attualmente nella competizione che ha all’attivo più gol contro i biancocelesti.