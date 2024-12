Sport.quotidiano.net - Massese Cercasi vittoria. Al Vitali c’è il Fucecchio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vuole tornare a vincere ladopo 3 pareggi consecutivi ma oggi, alle 14.30, allo stadio, troverà sulla sua strada unvoglioso di risalire la china in classifica. I risultati di quest’ultimo periodo ci restituiscono il quadro di un avversario in salute che ha fatto 8 punti nelle ultime 5 gare perdendone soltanto una. Nessuna novità tra i convocati per i bianconeri di casa che si giocheranno il match con gli stessi effettivi di sempre. Dal mercato, per il momento, non sono arrivati rinforzi. C’è stato al contrario un altro addio. E’ quello di Emanuele Pasquini, che si è liberato rescindendo anche lui il contratto con lacome già aveva fatto Nicolini. Il trequartista potrebbe accasarsi al Follo. Il tecnico Massimiliano Pisciotta e i suoi ragazzi restano concentrati sul match odierno, consapevoli che c’è da aumentare il passo se si vuol competere per qualcosa d’importante.