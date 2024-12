Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: furore Italia! Oro Nadia Battocletti, argento Yeman Crippa!

12.46 Questo il medagliere finale deglidi:1 Gran Bretagna 6 3 3 1223 1 1 53 Norvegia 2 0 1 34 Spagna 1 1 1 35 Olanda 1 1 0 26 Francia 0 3 1 47 Belgio 0 1 1 27 Germania 0 1 1 27 Turchia 0 1 1 210 Irlanda 0 1 0 111 Danimarca 0 0 2 212 Finlandia 0 0 1 112.45 L'arrivo trionfale di:Regina dellacompletes the set of titles at the SPAR EuropeanCountry Championships!And she leads Italy to a historic team gold! #Antalyapic.