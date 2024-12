Iltempo.it - Ilan "mollato" da Zerbi abbandona lo studio: cosa rischia

Attimi di rabbia nella puntata di “Amici” di oggi Domenica 8 dicembre. Una puntata particolare è stata oggi perMuccino, figlio del regista Gabriele Muccino, che ha conquistato un posto tra i cantanti grazie al suo timbro unico, alla sua sensibilità e alla sua timidezza. Tuttavia, il suo approccio riservato e il suo basso profilo non sono stati sufficienti finora per affrontare le sfide nel programma. Attualmente, infatti,si trova in una situazione difficile, poichédi essere escluso dalla squadra di Rudy. Nella puntata di oggi infattiha dimostrato di aver perso fiducia nel suo allievo, proprio come era accaduto con Diego Lazzari, che era stato inizialmente accolto nella squadra di Lorella Cuccarini prima di essere eliminato nella puntata di oggi. Al momento, quindi,non è ancora in competizione diretta, ma Rudy ha espresso in modo diretto il desiderio di non collaborare più con lui facendo il nome preciso di un cantante, Jacopo Sol, noto per la sua partecipazione a Sanremo Giovani, che sarebbe l'ipotetico sostituto di