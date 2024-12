Agendaitaliana.it - “Ho rischiato di morire”, Eleonora Giorgi: il racconto sconvolgente

a Verissimo racconta il suo problema di glicemia e il ricovero, ma rassicura i fan: «Sono qui e continuo a lottare». Ospite dell’ultima puntata di Verissimo,ha raccontato un episodio che ha spaventato tutta la sua famiglia. L’attrice, accompagnata dai figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e dalle nuore Clizia Incorvaia e Serena, ha rivelato di aver avuto un grave problema di glicemia che l’ha portata al ricovero. “Hodi”, ilshock diNonostante il malore,è apparsa sorridente e serena, raccontando quanto sia grata per la vicinanza della sua famiglia.“Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore. Loro hanno le loro famiglie, ma hanno deciso di non partire. È un regalo per me”, ha dichiarato l’attrice, visibilmente emozionata.