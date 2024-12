Infobetting.com - Getafe-Espanyol (lunedì 09 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Coliseum

Leggi su Infobetting.com

La sedicesimadi Liga sirà col consueto posticipo del, che sarà un vero e proprio scontro salvezza: si sfiderannoed, appaiate in classifica a 13 punti, al terz’ultimo posto. L’obiettivo di entrambe è ovviamente il mantenimento della categoria: in settimana sono state impegnate in Copa del Rey e nessuna delle .InfoBetting: Scommesse Sportive e